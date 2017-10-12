Бишкек: Назарбаев поручил снять «ограничения на границе»

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ситуацию на кыргызско-казахстанской границе, сообщил вечером 11 октября аппарат правительства Кыргызстана.

Встреча прошла на полях Высшего Евразийского экономического совета в российском городе Сочи. По сообщению пресс-службы, Исаков рассказал Назарбаеву о ситуации на границе и отметил, что от этого страдают также граждане Казахстана и граждане третьих стран.

После переговоров президент Нурсултан Назарбаев, сообщили в правительстве Кыргызстана, дал поручение своему правительству «снять все образовавшиеся вопросы на границе».

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. По данным государственной пограничной службы Кыргызстана, Казахстан начал усилил контроль и проверки на границе. В результате в пунктах пропуска образовались очереди. На казахстанской стороне границы близ одного из основных переходов – пункта «Кордай» –​ выставили блокпосты с вооруженными военнослужащими.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана позднее сообщил, что на границе проводится плановая проверка и ограничений или запретов не накладывалось.