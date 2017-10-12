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Новости

Сотрудница Нацгвардии Украины обвинена в шпионаже в пользу России

Василий Грицак, глава службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудницу Нацгвардии, которая, по данным украинской секретной службы, была секретным агентом России.

Как рассказал на брифинге глава СБУ Василий Грицак, фамилия задержанной Родионова. По словам Грицака, сотрудники российских спецслужб завербовали ее летом прошлого года, когда она навещала в России свою сестру. Родионова, как полагают в Киеве, передала значительный объем секретных документов. Свои агентурные сообщения она подписывала псевдонимами – «45-й» и «Невский».

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