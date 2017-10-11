Путин – Мирзияеву: Товарооборот у России с Узбекистаном уже плюс 20%

В 2017 году товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос уже на 20%. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путинна встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзияевым, прибывшим в Сочи, передает EurAsiaDaily.

«Рад приветствовать вас в Сочи хотел бы отметить, что с обеих сторон наши коллеги активно работают над реализацией тех договоренностей, которые состоялись в ходе вашего визита в Россию. Это дает заметные результаты. Если в прошлом году у нас было небольшое снижение товарооборота, то в этом году уже плюс более 20% за первые восемь месяцев текущего года, – сказал Путин. – Прибавило сельское хозяйство, рост очень серьезный, заметный».

Президент Узбекистана также отметил успешную реализацию договоренностей: «После визита в Россию у нас очень многое изменилось во всех отношениях – и товарооборот, как вы отметили. Это очень радует. Те договоренности на самом деле воплощаются», – сказал он. Также, по его словам, не осталось направлений, где страны бы не налаживали сотрудничество: «Очень многие отрасли находят друг друга, бизнес находит друг друга».