Опознана 16-я жертва ДТП во Владимирской области

9 октября при содействии узбекской диаспоры Владимирской области России проведено опознание последней жертвы аварии с участием автобуса и поезда 6 октября.

По информации посольства Узбекистана в РФ, на которую ссылается МЧС, им оказался гражданин Узбекистана Усмонов Журабек Жумаевич, 7.03.1979 г. р., проживавший в махалле «Шерозий» Сариосийского района Сурхандарьинской области.

Ранее сообщалось о доставке в Узбекистан тел 15 погибших граждан. Почти все они были из Сурхандарьи.

Трое пострадавших в ДТП, включая шестилетнюю девочку, остаются на лечении в России. 10 октября вертолетом МЧС РФ девочка была доставлена из Владимирской области в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. За время перелета состояние пострадавшей не ухудшилось, врачи оказывали ей всю необходимую помощь, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на МЧС Узбекистана.