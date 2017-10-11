ГПС Кыргызстана: проход через границу с Казахстаном затруднен на трех КПП

Кыргызстанцы испытывают сложности при переходе границы с Казахстаном на трех пунктах пропуска – «Чон-Капка» в Таласской области, а также «Ак-Жол» и «Ак-Тилек» в Чуйской области, сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в государственной пограничной службе (ГПС) Кыргызстана. По данным ГПС, ситуация с вечера 10 октября не меняется. На границе наблюдается скопление пассажиропотока и транспортных средств. Казахстанские власти ситуацию пока не комментируют.

О затруднениях сообщают и очевидцы. «Поехали на пункт пропуска «Чон-Капка» во вторник (10 октября. –​ Ред.) в 9 утра, простояли до двух часов дня, но так и не смогли пересечь границу. Позже услышали, что каждые полчаса пропускают по одной машине после тщательного досмотра», – сказала «Азаттыку» жительница кыргызстанского города Талас Бурулкан Бейшеналиева.

Сегодня ГПС Кыргызстана сообщила, что Казахстан производит пропуск на границе «в усиленном режиме». Также с 20 часов 10 октября ГПС перешла на усиленный режим «на период подготовки и проведения выборов президента». При этом в ГПС отмечают, что с кыргызской стороны ограничений при прохождении пограничного контроля нет.

Вечером 10 октября пользователи социальных сетей сообщили о возможном усилении режима пропуска на КПП «Кордай». По сообщениям пользователей, люди простояли в очереди по несколько часов, грузовики тщательно досматриваются. Возможное ужесточение проверки со стороны Казахстана некоторые ожидающие в очереди граждане связали с недавней критикой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана.

7 октября Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения государственных наград подверг критике некоторых кандидатов и власти Казахстана. Атамбаев заявил, что руководство соседнего государства и олигархи вмешиваются в президентские выборы Кыргызстане, и обвинил неназванных им официальных лиц в поддержке Бакиевых – семьи бывшего президента Кыргызстана.

Расположенные в 25 километрах от Бишкека КПП «Ак-Жол» с кыргызской стороны и «Кордай» с казахской стороны – основные контрольно-пропускные пункты между странами. Через них ежедневно проходит более двух десятков тысяч человек и около двух тысяч автомобилей.