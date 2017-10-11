В Бахчисарае прошли обыски у крымских татар

В аннексированном Россией Крыму прошли массовые обыски и задержания среди крымских татар. В операции в Бахчисарае были задействованы подконтрольные России ФСБ, МВД и внутренние войска.

Обыски начались в шесть утра сразу по шести адресам. Были задержаны крымско-татарские активисты Сулейман Асанов, Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов и Эрнест Аметов. Во время обыска у Сулеймана Асанова задействовали внутренние войска, блокировали интернет-связь и вели видеосъемку с беспилотников.

Также были задержаны и доставлены в отделение полиции восемь активистов организации «Крымская солидарность». Они собрались на месте проведения обысков, чтобы поддержать крымских татар и показать в социальных сетях действия правоохранительных органов.

Полиция запретила людям собираться возле мест, где проходят обыски. К домам крымских татар также приехали адвокаты, но их не пускают к подзащитным.

Сразу после начала обысков и до их завершения СМИ опубликовали со ссылкой на региональное управление ФСБ информацию о том, что правоохранительные органы пресекли в Крыму деятельность ячейки последователей организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. В отношении шестерых задержанных возбудили уголовное дело за «организацию деятельности террористической организации».

«Хочу обратить внимание, что сегодня в Бахчисарае были проведены обыски и задержаны в основном те крымские татары, которые открыто демонстрировали свою гражданскую позицию, поддерживали людей при аналогичных обысках, участвовали в работе «Крымской солидарности». Власти продолжают затыкать рот инакомыслящим и несогласным», – отметил один из лидеров крымско-татарского движения Нариман Джелялов.