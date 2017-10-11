Верховный суд США отклонил жалобу на миграционный указ Трампа
Верховный суд США отклонил иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), который требовал отменить миграционный указ президента США Дональда Трампа, передает Reuters. Указ предусматривает запрет на въезд в страну гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судана.
Reuters отмечает, что суд отказал в удовлетворении иска, так как указ был подписан Трампом еще в марте и срок его действия уже истек. Суд не вынес решения по второму иску от штата Гавайи. В нем идет речь об отмене президентского указа о приостановке на 120 дней программы размещения беженцев в США. Его срок которого истекает 24 октября.
18 октября в США должен вступить в силу полностью переработанный третий указ президента. Согласно обновленному указу, ограничения на въезд в США теперь касаются граждан Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена, Венесуэлы, Северной Кореи и Чада. Кроме того, ограничения различаются в зависимости от каждой конкретной страны.
В январе Трамп подписал указ, который запрещал въезд в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Он также приостанавливал на 120 дней программу приема беженцев. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.
В марте глава Белого дома подписал новую редакцию указа, согласно которому на 90 дней запрещался въезд в США жителям Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Положение о приеме беженцев осталось без изменений. Этот закон заблокировал суд Гавайев.
26 июня Верховный суд США частично восстановил действие указа. В постановлении суда говорилось, что мартовский указ президента будет частично введен в действие до того, как Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела.
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