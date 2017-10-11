В Ташкенте появится новая малая промышленная зона

В Ташкенте в течение ближайших двух месяцев планируется запустить новую малую промышленную зону, сообщает Sputnik Узбекистан.

Новая зона будет создана на базе зданий и сооружений бывшего научно-производственного объединения «Сигнал» общей площадью 5,1 гектара, находящихся в Учтепинском районе столицы. В ближайшее время эти объекты будут полностью переданы в ведение хокимията Ташкента согласно решению Ташкентского межрайонного экономического суда.

Отметим, что сейчас в Ташкенте уже действуют три малые промышленные зоны. Кроме того, в этом году должно появиться еще пять таких зон, в 2018-м – две. Производственные площади и земельные участки, находящиеся на их территории, предоставляются в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. В дальнейшем срок может быть продлен еще на 10 лет при условии выполнения компаниями соглашений о реализации проектов и своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей.

Компании на территории зон освобождаются от уплаты налога на имущество и налога на прибыль юридических лиц, а также единого налогового платежа сроком на два года. Действие льгот может быть продлено еще на два года при условии реализации на экспорт не менее 30% от общего объема произведенной продукции.

Всего в Узбекистане число малых промышленных зон достигло 96. На данных территориях реализован 1021 проект общей стоимостью 535 млрд сумов. В результате запуска новых предприятий создано более 9,6 тысячи рабочих мест.

В рамках различных проектов в зонах производятся пользующиеся спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке продукция легкой, химической, пищевой промышленности, электротехника, современные строительные материалы, мебель и другие готовые изделия. Кроме того, в результате реализации 248 перспективных проектов предусматривается создание дополнительных 11 тысяч новых рабочих мест.

При этом всего пару дней назад глава государства подверг резкой критике ряд руководящих чиновников за недостаточный уровень инициативы и организации работ по развитию малых промышленных зон.

В частности, по словам Мирзияева, до сих пор наблюдаются факты бюрократизма при решении вопросов выделения земельных участков участникам зон, остается сложной и зачастую формальной процедура рассмотрения и согласования проектов ответственными министерствами и ведомствами.