Отключение МТС оставило десятки сел Туркменистана без связи с внешним миром

В Туркменистане десятки сел лишились мобильной связи после отключения от сети компании МТС.

По утверждению источников Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) внутри страны, в Балканской области, 200 км от района Берекет в селах Кичикязы, Дувунчи в настоящее время полностью отсутствует мобильная связь.

«В этих селах, единственное средство связи, которым могли пользоваться местные жители, это мобильная связь МТС. Ее отключили. И теперь, из-за того, что в этих селах нет антенн, они не могут пользоваться мобильной связью. Если жители сел хотят воспользоваться услугами мобильной связи «Алтын асыр», им приходится на своих автомобилях или на мотоциклах проехать как минимум 70-80 км туда, где есть связь «Алтын асыр», чтобы сделать звонки по мобильному», – рассказал обозреватель Аманмырат Бугаев, недавно побывавший в Балканской области.

Напомним, что в ночь на 29 сентября мобильная связь компании МТС в Туркменистане была отключена от сети. Рано утром 29 сентября абоненты «МТС-Туркменистан» в Ашхабаде не могли пользоваться интернетом, но им все еще была доступна мобильная связь, а в большинстве областях Туркменистана полностью были отключены все услуги по обеспечению интернета и мобильной связи.

Ситуацию усложняет то, что в десятках сел на расстоянии в 200-300 км от районных центров, вот уже много лет государство не проводит профилактических работ для поддержания телефонных услуг по стационарным линиям, то есть домашних телефонов.