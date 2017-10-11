New York Times: Израиль разоблачил хакеров, использующих программы Касперского

Руководство израильской разведки предупредило своих американских коллег о том, что популярные антивирусные программы «Лаборатории Касперского» использовались российскими хакерами для вторжения в компьютеры американских федеральных ведомств и получения доступа к секретным документам Агентства национальной безопасности США, пишет газета New York Times.

Согласно непоименованным источникам газеты, израильские спецслужбы сумели внедриться в компьютерную сеть Касперского и наблюдать за тем, как российские хакеры с ее помощью проникали в компьютеры частных и государственных пользователей во всем мире. Они якобы сообщили об этом своим американским союзникам еще два года назад. Эта информация в конце концов привела к запрету использования программ «Лаборатории Касперского» во всех американских государственных учреждениях.

Несколько дней назад газета Wall Street Journal сообщила о том, что российские хакеры с помощью антивирусной программы Касперского похитили секретные документы с персонального компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности.

Как сообщает New York Times, израильские эксперты, также использовавшие программу Касперского для разведывательных операций, проследили за деятельностью российских хакеров, которые занимались поиском секретов на американских правительственных компьютерах и переправляли их на серверы российской разведки. Именно они якобы представили американским спецслужбам доказательства российских кибервторжений.