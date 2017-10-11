Шавкат Мирзияев прибыл в Сочи

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во вторник, 10 октября, прибыл в город Сочи Российской Федерации для участия в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ, сообщает УзА.

Узбекского президента в международном аэропорту города Сочи встретили представители официальных кругов Российской Федерации и Исполнительного секретариата СНГ.

Основные мероприятия заседания Совета глав государств-участников СНГ намечены на 11 октября. В повестку дня заседания включены около 20 вопросов, касающихся развития сотрудничества в рамках Содружества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

На расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям.