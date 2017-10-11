Туск призвал не провозглашать независимость Каталонии

Глава Европейского Совета Дональд Туск призвал лидера Каталонии Карлеса Пучдемона не провозглашать независимость от Испании.

Выступая во вторник на форуме регионального единства ЕС в Брюсселе, Туск заявил, обращаясь лично к каталонскому лидеру, о необходимости следовать конституции страны и не принимать решений, которые сделают невозможным диалог с Мадридом.

Глава Европейского Совета сообщил, что призвал также премьер-министра Испании Мариано Рахоя найти пути ненасильственного урегулирования конфликта вокруг Каталонии.

Ранее против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия.

Сегодня ожидается выступление Пучдемона в каталонском парламенте, где он может объявить о выходе автономной области из состава Испании.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором более 90 процентов проголосовавших выступили за отделение. Мадрид объявил референдум незаконным. Такую же позицию заняла Европейская Комиссия.