В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии на базе Хмеймим, где находятся российские военные, фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что катастрофа произошла 10 октября, когда бомбардировщик готовился к боевому вылету.

Экипаж Су-24, как правило, состоит из двух человек.

Москва оказывает правительству президента Сирии Башара Асада военную и дипломатическую поддержку в вооруженном конфликте в Сирии, продолжающемся больше шести лет и начавшемся с репрессий против демонстрантов демократического толка.

В сентябре 2015 года Россия начала кампанию с привлечением своей авиации для ударов с воздуха в поддержку правительства Асада, а также активизировала свое наземное военное присутствие в этой ближневосточной стране.