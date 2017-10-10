В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
В Сирии на базе Хмеймим, где находятся российские военные, фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что катастрофа произошла 10 октября, когда бомбардировщик готовился к боевому вылету.
Экипаж Су-24, как правило, состоит из двух человек.
Москва оказывает правительству президента Сирии Башара Асада военную и дипломатическую поддержку в вооруженном конфликте в Сирии, продолжающемся больше шести лет и начавшемся с репрессий против демонстрантов демократического толка.
В сентябре 2015 года Россия начала кампанию с привлечением своей авиации для ударов с воздуха в поддержку правительства Асада, а также активизировала свое наземное военное присутствие в этой ближневосточной стране.
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