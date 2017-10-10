В Москве умер «телевизионный целитель» Аллан Чумак

В Москве в возрасте 82 лет умер «телевизионный целитель» Аллан Чумак. Это произошло в понедельник вечером, сообщила РБК его жена Людмила. Причину смерти она не уточнила.

Аллан Чумак стал известен в конце 1980-х годов, благодаря своим выступлениям по телевидению. Молча, разводя руками, он, по его собственным словам, «заряжал» воду, мази и другие продукты, поставленные перед экранами телевизоров. В газетах печатались «заряженные» фотографии Чумака, которые он рекомендовал прикладывать к больным местам.

По образованию Аллан Чумак – журналист. Он проработал несколько десятилетий на советском телевидении. Свои экстрасенсорные способности, по его словам, он обнаружил, когда готовил серию разоблачительных материалов об экстрасенсах. Чумак автор нескольких книг об исцелении. В 2000 году он баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, но набрал около трех процентов голосов.