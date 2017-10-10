Премьер-министр Казахстана назвал безответственными высказывания Атамбаева

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал «безответственными, провокационными по своей сути и «ложными» высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева относительно экономического развития Казахстана. Официальный комментарий Сагинтаева опубликован на сайте главы правительства РК.

По словам казахстанского премьера, утверждения президента Кыргызстана, «сделанные в предвыборных целях», не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между странами.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что все эти годы «Казахстан всегда был рядом с кыргызским народом, особенно в трудные минуты, с пониманием относился к просьбам руководства Кыргызстана». По его данным, объем казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана составил 820 млн долларов США.

«Несмотря на неоднократные спекулятивные выпады президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, правительство Казахстана намерено и далее активно углублять и расширять казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство и сотрудничество», – заявил Сагинтаев.

7 октября Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения госнаград подверг критике некоторых кандидатов и власти Казахстана. Президент заявил, что руководство соседнего государства и олигархи вмешиваются в президентские выборы, и обвинил некоторых «официальных лиц» РК в поддержке Бакиевых – семьи бывшего президента Кыргызстана.