Радио Свобода получило уведомление от Министерства юстиции России

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода и ее московское представительство получили официальное письмо Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым, содержится уведомление о «возможности установления ограничений» для журналистов.

Аналогичные письма получили другие проекты медиакорпорации – сайт «Idel.Реалии» и телеканал «Настоящее время». В ответном заявлении Ненада Пейича, вице-президента и главного редактора РСЕ/РС, подчеркивается, что входящие в структуру медиакорпорации телеканал «Настоящее время», Радио Свобода и сайт «Idel.Реалии» являются журналистскими, а не политическими организациями. «Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии», – заявил Пейич.

«По данным российских компетентных органов деятельность вашей организации подпадает под признаки, установленные в статье 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» для организаций – иностранных агентов. Деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации», – сообщается в письме.

Кремль 6 октября предупредил, что деятельность некоторых американских СМИ, работающих на территории России, может быть ограничена «в ответ на давление, оказываемое Вашингтоном на представительства российских СМИ в США».

Правоохранительные органы США в последнее время уделяют повышенное внимание по крайней мере двум российским СМИ – телеканалу RT и новостному сайту Sputnik. Финансируемый российским правительством телеканал RT был обвинен американскими спецслужбами в попытках влияния на исход прошлогодних президентских выборов в США.