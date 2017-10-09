Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства экс-депутата Госдумы

Убийство бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве заказал бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко сообщил, что заказчика убийства зовут Владимир Тюрин. По данным украинской прокуратуры, он является криминальным авторитетом, подконтрольным ФСБ России.

Луценко подчеркнул, что украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству экс-депутата Госдумы России. Прокуратура передает дело в суд.

В октябре 2016 года Вороненков вместе с женой уехал в Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта Вороненкова застрелили в центре Киева. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». Москва заявила о провокации украинских спецслужб.