Министр после слов Атамбаева: пенсии – внутренний вопрос Казахстана

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что пенсии – внутренний вопрос государства. «Размеры социальных выплат и его уровень – сугубо внутренний вопрос каждого государства. Мы никогда не ставим вопрос другому государству о том, почему у них такой или другой размер выплат. Расходы на социальную помощь и поддержку составляют 4,2 процента от ВВП Казахстана. У Кыргызстана – это один процесс. Мы же это не говорим, не критикуем, потому что это внутригосударственный вопрос каждой страны», – сказала Дуйсенова, отвечая на вопрос корреспондента Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) относительно недавнего заявления президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о размерах пенсий в Казахстане.

7 октября на встрече в государственной резиденции Ала-Арча президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подверг критике руководство Казахстана и обвинил его в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в Кыргызстане. Атамбаев заявил, что богатства в Казахстане разворовываются. Сравнивая ВВП двух стран, Атамбаев сказал, что в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. «А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы в пять раз выше! Почему? – заявил Алмазбек Атамбаев. – Потому что разворовывают богатства Казахстана».

Министерство иностранных дел Казахстана заявило «решительный протест» в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана. В своем заявлении МИД Казахстана назвал эти заявления «безответственными, провокационными по своей сути и ложными в предвыборных целях», а также недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами. При этом в опубликованном вечером 7 октября сообщении Астаны говорится, что казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом.

По словам Тамары Дуйсеновой, на сегодня размер пенсий в Казахстане «в два с половиной раза больше, чем у коллег». «С 1 января будет пересмотрена базовая пенсия, тогда разница на следующий год будет почти в три с половиной раза», – добавила она.

Алмазбек Атамбаев: Кому нужен молодой президент –​ нам или Казахстану? (видео снято 7 октября):