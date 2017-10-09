Красный Крест сокращает присутствие в Афганистане

Международный комитет Красного Креста сообщил 9 октября, что организация «решительно» сокращает свою деятельность в Афганистане после убийства семи ее сотрудников в этом году.

Комитет работает в Афганистане более 30 лет. Его гуманитарная программа – четвертая по величине в стране.

В заявлении Красного Креста говорится об ухудшающейся ситуации с безопасностью гуманитарных организаций, работающих в страдающей от войны стране.

«Риск, которому подвергаются наши сотрудники, вызывает у нас серьезную обеспокоенность. И у нас нет другого выбора, кроме как значительно уменьшить наше присутствие в Афганистане», – сказала глава МККК в Афганистане Моника Занарелли журналистам в Кабуле. Она добавила, что решение повлияет на миссии на севере страны, где объекты Красного Креста в Мазари-Шарифе и Кундузе будут закрыты или сокращены. МККК не «уходит» из Афганистана, но необходимо пересмотреть присутствие организации, чтобы предотвратить большее количество потерь, говорит Занарелли.