Турецкие военные вошли в сирийскую провинцию Идлиб

Турецкая бронетехника в воскресенье пересекла сирийскую границу в районе провинции Идлиб. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местных жителей. Ранее Анкара объявила об операции против повстанческих группировок в этом районе, которая контролируется джихадистской организацией «Тахрир аль-Шам». Оба источника Рейтер сообщили, что транспортные средства шли под конвоем из бойцов «Тахрир аль-Шам», стоявших вдоль дороги. Однако джихадисты и турецкие военные ранее обменялись огнем.

В субботу президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими силами, начнут операцию в Идлибе, и предупредил, что Турция не допустит создания «коридора террористов» вблизи своих границ.

Операция началась после соглашения, достигнутого между Турцией и союзниками президента Сирии Башара Асада – Россией и Ираном об установлении зоны деэскалации в Идлибе и прилегающих районах. Это соглашение не предусматривает участие «Тахрир аль-Шам». Свидетели Reuters, местные жители и местные повстанцы, а также Сирийская служба мониторинга прав человека информируют, что турецкие военные и «Тахрир аль-Шам» обстреляли друг друга возле деревни Кафр Лусин в Идлибе утром в воскресенье.

В столкновениях участвовали бойцы «Тахрир аль-Шам», открывшие огонь по турецкому бульдозеру, разрушавшему участки пограничной стены, и турецкая артиллерия, отвечающая огнем. Идлиб и соседние районы северо-западной части Сирии представляют собой крупнейший и наиболее густонаселенный укрепленный район мятежников, где проживает более двух миллионов человек, многие из которых – беженцы из других регионов.