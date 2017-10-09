Стоимость билетов на рейс Душанбе-Ташкент снижена на 20 долларов

Представительство узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане объявило о снижении стоимости билета из Душанбе в Ташкент на 200 сомони (больше 20 долларов). Теперь полет в узбекскую столицу стоит 1034 сомони, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Когда весной этого года состоялся первый регулярный рейс по направлению Душанбе-Ташкент, многие граждане сетовали на дороговизну билетов.

Посол Узбекистана в Таджикистане Шохкасым Шоисламов сказал тогда, что открывшимся рейсом должны воспользоваться простые жители двух соседних стран, а предприниматели могут попасть хоть куда при своих возможностях.

«Сейчас мы снизили цены на билет в Ташкент до 1034 сомони, чтобы увеличить пассажиропоток. Билет в оба конца составляет для пассажира 1917 сомони», – отметили в представительстве узбекской авиакомпании.

Источник Радио Озоди сообщил, что решение о снижении цен было принято месяц назад. «Каждую неделю по вторникам наша авиакомпания перевозит до 50-60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета – 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда – в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта», – отметил собеседник.

В настоящее время полеты из таджикской столицы в Ташкент совершаются раз в неделю, и также в обратном направлении.

Напомним, 11 апреля, впервые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше – 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Но позже стороны, изучив ситуацию, пришли к выводу, что пока полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будет осуществлять только «Узбекистон хаво йуллари».