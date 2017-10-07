Представители Cotton Campaign могут принять участие в Международной хлопковой ярмарке в Ташкенте

Представители международной коалиции трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и бизнес-организаций Cotton Campaign могут приехать на Международную узбекскую хлопковую и текстильную ярмарку в Ташкенте.

Ранее многие ведущие представители бизнеса в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка из-за наличия фактов детского и принудительного труда. Однако сейчас ситуация в этом плане меняется, заявила заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева.

«Компании работали в рамках общественной организации Cotton Campaign. Но сейчас они изменили свое мнение по отношению к Узбекистану. Когда в этом году мы были на сессии Международной конференции труда в Женеве, то встречались с представителями этих организаций и крупных компаний. У них уже не то мнение, которое было несколько лет назад. Наша открытость, приверженность нашего президента к этому, те действия, которые осуществляются в стране, они уже меняют их отношение к этому вопросу», – рассказала заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева.

По ее словам, скоро в Ташкенте пройдет традиционная хлопковая ярмарка и ожидается приезд многих из этих компаний и организаций.

«Многие компании, в том числе Cotton Campaign изъявили желание принимать участие. Мы открыты, они конечно могут приехать. Мы покажем и расскажем обо всех реформах, которые осуществляются у нас в стране», – отметила Нарбаева.

Cotton Campaign – это глобальная группа по защите трудовых прав, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

22 сентября по поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова студенты, врачи и учителя в массовом порядке были возвращены с хлопковых полей.

Однако в недавнем заявлении международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) со ссылкой на Cotton Campaign отметила, что студентам университетов и некоторым работникам сферы здравоохранения и образования разрешили покинуть хлопковые поля. Однако другие работники остались там против своей воли или столкнулись с тем, что с них вымогали деньги за то, что их заменят другие люди, отмечают правозащитники.

XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка пройдет 23-24 октября 2017 года в Ташкенте, сообщает интернет-издание Podrobno.uz. В ходе ярмарки участники будут иметь возможность заключения контрактов на поставку узбекского хлопка, развития долгосрочного сотрудничества, а также ознакомления с его качественными показателями и последними нововведениями в области производства, торговли и логистики.

Также, будут организованы «круглые столы» и двухсторонние переговоры между экспортерами и потребителями узбекского хлопка. Гости хлопковой ярмарки также будут иметь возможность участия в работе торговой сессии Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи по реализации хлопка.

Узбекистан, один из ведущих мировых экспортеров хлопка, в течение многих лет отправляет студентов, а также сотрудников школ, медицинских учреждений на уборку хлопка. Страна отказалась от использования труда несовершеннолетних на полях в 2015 году под давлением международной общественности, которое включало кампанию по бойкоту узбекского хлопка.