Суд в Москве рассматривает иск корреспондента «Новой газеты» Али Феруза к МВД

Басманный суд Москвы в пятницу начал рассматривать иск корреспондента «Новой газеты» Али Феруза к министерству внутренних дел России. Журналист требует проверить законность отказа МВД в предоставлении ему в России временного убежища.

В конце сентября суд отложил рассмотрение иска Феруза из-за заявления представителя МВД о том, что в деле журналиста есть сведения, содержание гостайну. Суд потребовал предоставить справку о наличии этих сведений.

В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. В настоящее время Феруз находится в центре временного содержания беженцев.

Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность.