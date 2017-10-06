Тела двух погибших при крушении Ан-28 кыргызстанцев доставлены на родину

Тела двух граждан Кыргызстана, погибших на этой неделе при крушении самолета Ан-28 под Алматы, доставлены на родину, сообщают СМИ Кыргызстана со ссылкой на министерство иностранных дел Кыргызстана.

Рейс авиакомпании East Wing, который предназначался для доставки двух врачей из Алматы в город Шымкент для оказания ими медицинской помощи пациентке, упал вечером 3 октября у села Междуреченск в Алматинской области. Самолет практически весь сгорел.

Находившиеся на его борту пять человек: два врача и три члена экипажа, в том числе граждане Кыргызстана – командир воздушного судна Геннадий Цой и авиатехник Бейшебек Акматбаев, погибли.

В ночь на 5 октября машины с телами погибших были отправлены в Кыргызстан.