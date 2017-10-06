США обеспокоены арестом сотрудника консульства в Стамбуле

Соединенные Штаты заявляют, что «глубоко обеспокоены» ситуацией вокруг ареста сотрудника консульства США в Стамбуле – местного жителя, взятого под стражу турецкими властями.

Государственное информационное агентство Anadolu сообщает, что сотрудник консульства был помещен под арест 4 октября в связи с подозрениями в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена – религиозного проповедника, живущего в США, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в прошлом году.

Человеку, инициалы которого – М. Т. – приведены в турецких СМИ, предъявляют обвинения в шпионаже и попытке свержения правительства, сообщает агентство Anadolu.

«Правительство США серьезно обеспокоено арестом сотрудника американского консульства в Стамбуле, нанятого на работу в Турции», –говорится в заявлении посольства США в Анкаре от 5 октября. Посольство выразило мнение, что обвинения не имеют под собой основания.

Турция оказывает давление на Вашингтон, требуя экстрадиции Гюлена. Сам Гюлен отрицает причастность к попытке переворота. С 2 октября в Турции задержали 291 человека по подозрению в связях с Гюленом, сообщает Anadolu.