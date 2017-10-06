Парламент Каталонии проведет заседание, несмотря на запрет суда

Парламент Каталонии соберётся на заседание в понедельник, 9 октября, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, заявил министр каталонского регионального правительства по иностранным делам Рауль Ромева.

На заседании депутаты обсудят объявление независимости Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Накануне Конституционный суд Испании запретил проводить эту сессию парламента. Премьер-министр Мариано Рахой призвал власти Каталонии соблюдать закон и отказаться от планов отделиться.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон утверждает, что в Мадриде игнорируют интересы жителей региона. По его словам, провинция пыталась наладить диалог с центральными властями, но это не привело к успеху.

Тем временем, в четверг испанский банк Banco Sabadell принял решение переместить штаб-квартиру из центрального города Каталонии – Барселоны – в Аликанте из-за кризиса в провинции. Кредитная организация меняет свой офис впервые за 100 лет своего существования. Также покинуть Каталонию планирует третий по величине банк Испании – La CaixaBank.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Центральные власти Испании объявили голосование незаконным. Такого же мнения придерживается Европейская комиссия. В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демонстрантам и применял шумовые гранаты. В столкновениях с полицией пострадали около тысячи человек.

Правительство Испании отвергает обвинения в жестокости. В Мадриде утверждают, что действия полицейских были оправданны. Противники референдума считают, что он проводился без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании против.

Референдум в Каталонии (фотогалерея):