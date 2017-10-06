Дочь Рахмона поздравила его с днем рождения через видеообращение

Озода Рахмон, глава администрации президента Таджикистана и дочь Эмомали Рахмона, впервые отправила видеопоздравление своему отцу. 5 октября президенту Таджикистана Эмомали Рахмону исполнилось 65 лет.

Видеопоздравление опубликовано пресс-службой главы государства.

​Озода Рахмон в своем послании называет отца «умным», «справедливым», «учителем и воспитателем». Она сообщила, что юбилей отца стал поводом для того, чтобы семье собраться вместе. «Мы – ваши дети и внуки – обещаем, что, как вы, будем верно служить своей Родине и дорогому таджикскому народу», – заверяет дочь главу Таджикистана.

Озода Рахмон с 2016 года возглавляет администрацию президента. Она имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и работала в посольстве Таджикистана в США. Ее муж Джамолиддин Нуралиев работает первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана.

Рустам Эмомали, старший сын президента Рахмона, весной нынешнего года был назначен мэром таджикской столицы. До этого он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, главой таможенной службы и директором антикоррупционного агентства Таджикистана.

Другая дочь президента – Рухшона Рахмонова – с ноября 2016 года работает заместителем руководителя управления международных отношений министерства иностранных дел Таджикистана. Прежде она работала в посольстве страны в Великобритании. В мае этого года Рухшона Рахмонова провела презентацию своей книги «Основы дипломатической службы».

Летом этого года Зарина Рахмон, одна из дочерей главы Таджикистана, была назначена заместителем председателя «Ориёнбанка». Возглавляет банк ее родной дядя, известный предприниматель Хасан Асадуллозода.