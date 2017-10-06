Власти Туркменистана выдали тела двух высокопоставленных чиновников, умерших в заключении

Еще два высокопоставленных чиновника, состоявших в правительстве бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, скончались в заключении.

Источникам Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в Туркменистане стало известно о смерти бывшего председателя государственной корпорации «Туркменнефть» Сапармаммеда Велиева и бывшего главы Министерства национальной безопасности Порана Бердыева. Их тела были переданы родственникам для захоронения.

По информации международной кампании «Покажите их живыми!», Велиев 19 сентября 2005 года был осужден Верховным судом Туркменистана и приговорен к 24 годам лишения свободы. Источники Радио Азатлык сообщают, о том, что родственникам Велиева не были предоставлены сведения о его местонахождении, возможности для свиданий.

Сапамаммед Велиев один из десятков заключенных, включенных в списки без вести пропавших в туркменских тюрьмах, составленных международной кампанией «Покажите их живыми!»

В начале 2000-х годов Поран Бердыев занимал ряд высокопоставленных постов в руководстве страны, в том числе должность министра внутренних дел и министра национальной безопасности. Его последней должностью было руководство западной областью страны.