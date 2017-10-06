Назарбаев ознакомился с ходом развития комплекса «Байконур»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своей рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с работой над казахстанско-российским проектом «Байтерек» и ходом реализации концепции сотрудничества с Россией на комплексе «Байконур», сообщает официальная пресса.

«В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса. Работа координируется специально созданной межправительственной комиссией и правительствами сторон. Принимаются конкретные шаги», – цитирует Назарбаева пресс-служба.

Межправительственное соглашение о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» было подписано в 2004 году.