Назарбаев ознакомился с ходом развития комплекса «Байконур»
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своей рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с работой над казахстанско-российским проектом «Байтерек» и ходом реализации концепции сотрудничества с Россией на комплексе «Байконур», сообщает официальная пресса.
«В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса. Работа координируется специально созданной межправительственной комиссией и правительствами сторон. Принимаются конкретные шаги», – цитирует Назарбаева пресс-служба.
Межправительственное соглашение о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» было подписано в 2004 году.
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