Турция: задержаны полицейские за инцидент с кыргызстанкой

Двое сотрудников полиции турецкого города Аланья подозреваются в избиении гражданки Кыргызстана. Корреспондент турецкого новостного агентства Dogan Бюлент Татоглу сказал «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода), что избиение двумя полицейскими 40-летней кыргызстанки на видео засняли местные жители. По словам журналиста, на данный момент оба полицейских задержаны.

Между тем, как сообщил местным изданиям глава районного отделения полиции Хашим Чакмакчы, уже подтверждено, что пострадавшая является гражданкой Кыргызстана.

– Мы нашли женщину в районе Газипаша и привезли в Аланью. Как выяснилось, она является гражданкой Кыргызстана. Мы думаем, что женщина страдает психическими заболеваниями, – сказал Хашим Чакмакчы.

Расследованием случившегося занимается отделение полиции Аланьи. Кыргызстанку же, как сообщается, направили в отделении депортации.

По официальным данным, в Турции работает около 14 тысяч кыргызстанцев. Большинство из них находятся в крупных городах страны – Стамбуле, Анкаре, Анталии. В Анталии же, по неофициальным данным, проживает и трудится более шести тысяч граждан Кыргызстана.