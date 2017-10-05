Иракская армия заявила о взятии Хавиджи, бастиона «ИГ»

Армия Ирака заявила о взятии центральной части города Хавиджа, опорного пункта экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») в богатой нефтью иракской провинции Киркук. Сообщается, что армия продвигается вперед в наступлении на один из последних бастионов «ИГ» в Ираке.

Войска, полиция и военизированные отряды, поддерживаемые силами возглавляемой США коалиции, «освободили весь центр Хавиджи и продолжают свое наступление», заявил командующий операцией генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

Наступление на Хавиджу началось в прошлом месяце (21 сентября). Город Хавиджа располагается в 240 километрах к северу от Багдада и в 50 километрах на запад от Киркука.

Организация Объединенных Наций сообщила 3 октября, что с начала наступления Хавиджу покинуло примерно 12 с половиной тысяч человек. Точное число людей, остающихся в этом городе, пока неизвестно, однако, по оценкам ООН, их число может достигать 78 тысяч.