Amnesty International осудила высылку афганских беженцев из Европы

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что правительства европейских стран подвергают опасности тысячи граждан Афганистана, высылая их на родину, где, как утверждают правозащитники, могут быть нарушены права высылаемых, они могут столкнуться с применением пыток, случаями похищения и смертью.

В опубликованном сегодня докладе, посвященном искателям убежища, высылаемым из Европы в Афганистан, базирующаяся в Лондоне правозащитная организация обвиняет европейских лидеров в грубом нарушении международного права в связи с растущим числом репатриируемых. В докладе говорится о случаях принудительного возвращения афганских граждан из таких стран Европы, как Норвегия, Нидерланды, Швеция и Германия.

Авторы доклада отмечают, что некоторые из тех, кто подвергся высылке, после возвращения на родину были убиты, получили ранения от взрывов бомб при нападениях либо продолжают жить в страхе в связи с возможным преследованием за их сексуальную ориентацию или религиозные убеждения. Среди них, как сообщается, встречаются дети без сопровождения взрослых, а также молодые люди, которые прибыли в Европу еще в детском возрасте.

Несколько человек, которые были опрошены правозащитниками для данного доклада, как отмечается в нем, были направлены в неизвестные им районы Афганистана, несмотря на «опасную ситуацию и безнаказанность за такие преступления, как пытки».