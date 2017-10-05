Роухани и Эрдоган заявили о будущих «мерах» после референдума в Курдистане

Президенты Ирана и Турции заявили, что предпримут шаги для обеспечения неизменности границ в регионе после прошедшего на минувшей неделе референдума о независимости в автономном курдском регионе Ирака. «У Турции, Ирана и Ирака не иного выбора, кроме как принять серьезные и необходимые меры для защиты своих стратегических целей в регионе», – заявил 4 октября в Тегеране президент Ирана Хасан Роухани на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он не уточнил, какие меры имел в виду.

Ответственные за выборы структуры Иракского Курдистана сообщили, что явка на референдуме 25 сентября превысила 72 процента, 92,7 процента проголосовавших высказались за независимость. Правительство в Багдаде, США, страны Запада и ООН не поддержали это голосование, так же, как и соседние Турция и Иран, где живут диаспоры курдов. Однако курдские лидеры заявили, что будут использовать референдум для оказания давления, чтобы начать переговоры, нацеленные на формирование собственного государства.

Эрдоган назвал референдум «незаконным» и сказал, что «с этого момента будут приниматься решительные меры».

Багдад потребовал о правительства Курдистана аннулировать итоги референдума, пригрозив продолжением санкций, международной изоляцией и возможным военным вмешательством. Иракские военные недавно провели совместные военные учения с вооруженными силами Турции и Ирана.