ВБ ускорит финансирование проектов в Узбекистане

Группа Всемирного банка готова выступить в качестве ведущего партнера в поддержке экономических и социальных реформ Узбекистана. По словам главы ВБ Джима Ёнга Кима, подписание на прошлой неделе трех инвестиционных проектов на общую сумму 450 миллионов долларов США позволит Узбекистану осуществить востребованные инвестиции в электроэнергетику, ирригацию и стимулирование расширения сектора животноводства. Об этом говорится в письме президент группы Всемирного банка Джима Ёнга Кима, направленном президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем письме президент ВБ выразил также признательность президенту Узбекистана за состоявшийся «открытый и искренний обмен мнениями» в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ОНН.

«В особенности, хочу еще раз поздравить Вас с Вашим видением и деятельностью по трансформации Узбекистана в современную экономику с динамичным частным сектором, в которой экономический рост имеет инклюзивный и устойчивый характер», – отмечает Джим Ёнг Ким.

«Я принял к сведению Ваши запросы технического и финансового содействия и поручил своим коллегам ускорить их подготовку. Ввиду растущих потребностей Узбекистана в развитии, обусловленных Вашей амбициозной программой реформ, мы готовы ускорить финансирование Группой Всемирного банка в течение оставшегося периода Страновой стратегии партнерства и предоставить техническое содействие высокого уровня в сфере разработки структурных реформ, модернизации социальной и базовой инфраструктуры, а также реформирования сельскохозяйственного сектора», – говорится в письме президента ВБ.

В ближайшее время Узбекистан посетят главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и региональный вице-президент Сирил Мюллер. Как сообщают местные СМИ, они должны встретиться с Шавкатом Мирзияевым для того, чтобы обсудить и согласовать перспективы сотрудничества.