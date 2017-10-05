Комиссия: «самописцы» Ан-28 отправят на экспертизу в Москву

Экспертиза найденных на месте крушения самолета Ан-28 под Алматы средств полетной информации будет проводиться в Москве, сообщил 4 октября на брифинге в Алматы вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр, возглавивший государственную комиссию по расследованию авиационного происшествия.

«На месте катастрофы уже найдены средства объективной информации, которые будут направлены в лабораторию межгосударственного авиационного комитета стран СНГ [в Москву] для считывания и расшифровки всей полетной и параметрической информации», – сказал Скляр.

Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Алматы в город Шымкент, потерпел крушение вчера вечером недалеко от Алматы. Погибли все пять человек, находившиеся на его борту.

По информации главы комиссии, сертификат летной годности этого самолета 1990 года выпуска истекал летом 2018 года. «Результаты расследования данного авиационного происшествия с человеческими жертвами будут официально опубликованы» по окончании работы комиссии, сказал он.

Начальник инспекции по безопасности полетов международного аэропорта Алматы Виктор Аушев на брифинге в аэропорту сообщил, что средства летной информации повреждены огнем.