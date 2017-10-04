В России задержана гражданка Узбекистана, обвиняемая в убийстве и торговле людьми

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга заключил под стражу гражданку Узбекистана, обвиняемую в убийстве и торговле людьми, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

23 сентября 2017 года сотрудниками ЛО МВД России на станции Екатеринбург – Пассажирский задержана 33-летняя гражданка республики, находящаяся в межгосударственном розыске за совершение четырех преступлений, предусмотренных стотьей 143-1 («Торговля людьми») и статьей 109 («Умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, по найму») УК Республики Грузия.

Согласно материалам экстрадиционной проверки в период с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в городе Батуми (Грузия), под угрозой физической расправы принудила нескольких соотечественниц к оказанию за деньги услуг интимного характера. С целью сокрытия совершенных преступлений неустановленными лицами за полученное от обвиняемой вознаграждение одна из девушек была убита.

В настоящее время обвиняемая задержана. По ходатайству Свердловского транспортного прокурора Железнодорожным районным судом Екатеринбурга ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче лица запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.