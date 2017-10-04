Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки «Орфея»

Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал организаторов телевизионной премии ТЭФИ переименовать ее и отказаться от вручения лауреатам статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного. Открытое письмо Познера Комитету индустриальных телевизионных премий опубликовано на сайте журналиста.

В нем он объясняет свою просьбу тем, что создавая «Орфея», скульптор взял с Познера слово, что выбор финалистов и победителей конкурса должен быть демократичным, в противном случае статуэтку не должны вручать.

Сейчас же, по мнению Познера, порядок проведения премии «не имеет ничего общего с демократическим выбором». Финалистов выбирают не все члены Академии российского телевидения, а назначенное комитетом жюри. Победителя определяют только 14 человек, напомнил Познер. Он также отметил, что статуэтка «Орфея» работы Неизвестного «является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название ТЭФИ».

Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году Академией российского телевидения, которую тогда возглавлял Познер. В этом году её лауреатами стали программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1». Премию также получил автор программы РЕН ТВ о плоской Земле. В нем было приведено несколько доводов в пользу неоднократно опровергнутой теории о том, что Земля является не шарообразной планетой, а плоскостью или диском.