В Таджикистане чиновник попался на взятке в полмиллиона долларов

Замначальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскар Нурализода задержан при получении взятки в особо крупном размере, сообщило Агентство по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана 3 октября.

Как сообщает вебсайт антикоррупционного ведомства, госчиновник был задержан в то время, когда получал взятку в размере $490 тысяч. Задержание произошло 28 сентября у ресторана «Афсона» по улице Шамси в городе Душанбе. Еще $10 тысяч было найдено при обыске его дома сотрудниками Агентства.

Сообщается, что Аскар Нурализода потребовал от некоего жителя района Джалолиддини Балхи 1 миллион долларов за то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы был внесен пункт о развитии птицеводства в этом районе Хатлонской области.

В антикоррупционном ведомстве также сообщили, что чиновник Минэкономразвития потребовал приобрести для его супруги квартиру в новостройках столицы за почти $70 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.319 УК РТ «Получение взятки».