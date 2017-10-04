Создана комиссия по расследованию крушения Ан-28 в Алматинской области

Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана объявил о создании комиссии по расследованию авиапроисшествия в Алматинской области с участием самолета республиканского центра санитарной авиации.

3 октября самолет Ан-28 санавиации, выполнявший рейс из Алматы в город Шымкент, спустя 12 минут после взлета пропал с локатора на расстоянии 28 километров от Алматы в районе села Междуреченское Алматинской области. Позже власти сообщили о найденном горящем самолете. По данным акимата Алматинской области, самолет упал на территории крестьянского хозяйства.

Погибли все пять человек, находившиеся на его борту: члены экипажа – командир воздушного судна Геннадий Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшебек Акматбаев, – а также бригада санитарной авиации в составе двух врачей: акушера-гинеколога Талгата Патсаева и врача-реаниматолога Жанибека Артыкбаева.

По сообщениям местных властей, упавший самолет повредил линии электропередачи, жилые строения не пострадали.