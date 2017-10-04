В Баткенской области КР откроют кыргызско-узбекские предприятия

В Баткенской области Кыргызстана откроют совместные кыргызско-узбекские предприятия. Об этом Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщил полномочный представитель правительства КР в регионе Абиш Калмурзаев.

По его словам, путем облегчения процедуры пересечения границы между Кыргызстаном и Узбекистаном предполагается улучшить отношения между двумя народами и создать условия для предпринимателей обеих стран:

– Узбекская сторона хочет экспортировать наш рис сорта «Ак-турпак». Это очень хорошая возможность для нас, потому что ежегодно мы получаем до 5 тысяч тонн этого риса, и в этом году ждем, что урожай будет не меньше этого объема. Мы предложили создать совместные кыргызско-узбекские предприятия на приграничных территориях. Узбекская сторона приняла наше предложение. Сейчас мы выбираем подходящие участки для открытия совместных предприятий, – сказал полномочный представитель правительства КР в регионе Абиш Калмурзаев.

По информации Абиша Калмурзаева, узбекская сторона заинтересована в экспорте не только риса «Ак-турпак», но и сулюктинского угля, баткенского абрикоса, а также кварцевого песка из Лейлекского района. В свою очередь в Кыргызстан было предложено доставлять из Узбекистана ткани, одежду и так далее.

Напомним, 2 октября на кыргызско-узбекской границе был открыт контрольно-пропускной пункт, расположенный вблизи городов Кадамжай (КР) и Вуадиль (РУз). Торжественная церемония открытия прошла с участием руководителей Баткенской и Ферганской областей двух стран.

Баткенская область КР граничит с Ферганской областью РУз, население последней составляет почти 3,7 млн человек. Между регионами существует 4 автодорожных и 1 железнодорожный пропускных пунктов.

На данный момент рассматривается вопрос открытия автодорожных КПП «Кызыл-Кия» и «Узбекистан» между двумя республиками.