Появилось видео с двумя «российскими гражданами», захваченными в Сирии

Подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» агентство «Амак» обнародовало видео, на котором засняты якобы захваченные российские военнослужащие. Об этом сообщила Lenta.ru.

Один из двух человек в кадре представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения и сообщает, что был пленен при контрнаступлении джихадистов в районе сирийского поселка Шуля. Он называет имя и второго мужчины, присутствующего в кадре: «Сурканов Григорий Михайлович», который на опубликованном видео так и не произнес ни одного слова. На лицах обоих заметны следы побоев.

О гибели российского военнослужащего и пленении террористами еще двоих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор агентство «Амак» сообщило 28 сентября. Российское министерство обороны опровергло эти сведения. Представитель авиабазы Хмеймим заявил тогда, что все находящиеся в Сирии российские военнослужащие живы, здоровы и «выполняют поставленные задачи».