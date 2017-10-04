Туркменистан готовится к празднику Независимости

Власти Туркменистана, сразу по завершении V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, начали подготовку к празднованию Дня независимости. В настоящее время осуществляются массовые репетиции праздничных торжеств с участием сотрудников государственных учреждений, предприятий и учебных заведений, списки которых были составлены накануне.

27 октября Туркменистан отпразднует 26 годовщину государственной независимости. Как сообщают источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в Туркменистане, в ряде госучреждений списки участников были составлены 30 сентября.

«Тем, чьи имена внесены в список участников, сообщили, что каждый день, начиная со 2 октября их отпустят за два часа до окончания рабочего дня и они будут участвовать в мероприятиях по подготовке к празднованию Дня независимости. Эта подготовка, так называемые маршировки продлятся до самого Дня независимости. С середины октября их будут полностью отпускать с работы во второй половине дня», – рассказал Радио Азатлык, преподаватель одной из школ Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.

Сообщается, также о новых требованиях к внешнему виду участников массовок. Как сообщил Радио Азатлык госслужащий одного из столичных предприятий, участники должны быть в новой одежде определенного вида и цвета, пошив которой будет организован предприятием за счет сотрудников.

СМИ страны сообщают об осуществлении подготовки к праздничным мероприятиям, в том числе к предстоящему Дню независимости. Также сообщается о распоряжении главы государства о проведении праздничных мероприятий «на высоком организационном уровне». Но данных об участниках массовых сборов, шествий и концертов, а также их количество, в официальных сообщениях не уточняется.