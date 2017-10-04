При крушении самолета санавиации под Алматы погибли пять человек

При крушении самолета санавиации Ан-28 под Алматы погибли все пять человек, находившихся на борту, передают местные СМИ со ссылкой на комитет по ЧС МВД Казахстана. Инцидент произошел 3 октября в 19.15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при падении самолета с последующим возгоранием.

По данным акимата Алматинской области, самолет упал на территории крестьянского хозяйства. «При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено», – сообщили в пресс-службе акимата.

Упавший самолет направлялся по маршруту Алматы-Шымкент-Алматы для консультации пациента, сообщили агентству Tengrinews в авиакомпании East Wing. По данным организации, на борту находились пять человек: командир воздушного судна Геннадий Ше, второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшебек Акматбаев и два медицинских работника.

Самолет санавиации вылетел из Алматы в 18.35 в сторону Шымкента, а в 18.47 пропал с локатора на удалении 28 километров от Алматы. Позже власти сообщили о найденном горящем самолете.