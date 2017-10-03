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Правозащитники призвали Ташкент освободить журналиста Абдуллаева

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев.

Базирующаяся во Франции правозащитная группа призвала власти Узбекистана освободить журналиста Бобомурода Абдуллаева, который, по словам его сторонников, содержится под стражей без связи с внешним миром вот уже несколько дней.

«Мы призываем правительство Узбекистана немедленно освободить независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, уважать его право на свободу выражения мнений без каких-либо ограничений, иметь свободный доступ к защите своих прав, предоставить ему открытое судебное разбирательство и доступ к адвокату и родственникам», – говорится в заявлении Ассоциации по правам человека в Центральной Азии, распространенном 1 октября.

Супруга Абдуллаева Катя Балхибоева сообщила «Озодлику» об исчезновении ее мужа 27 сентября. 29 сентября сотрудники полиции пришли с обыском в дом, где жил журналист.

Представитель полиции сказал 29 сентября Азаттыку, что 44-летний Абдуллаев помещен под стражу по подозрению в совершении кражи. Известный ташкентский адвокат Миноят Парпиева сообщила «Озодлику» 30 сентября, что Абдуллаев находится в изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ). Парпиева добавила, что СНБ не дала разрешения ей встретиться с Абдуллаевым.

Бобомурод Абдуллаев – известный в Узбекистане спортивный журналист, он участвовал в панельных дискуссиях, организуемых Радио Озодлик. Абдуллаев является основателем медиапроекта «Озод Овоз» («Голос свободы»), он также работал корреспондентом лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR).

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