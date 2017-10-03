Правозащитники призвали Ташкент освободить журналиста Абдуллаева

Базирующаяся во Франции правозащитная группа призвала власти Узбекистана освободить журналиста Бобомурода Абдуллаева, который, по словам его сторонников, содержится под стражей без связи с внешним миром вот уже несколько дней.

«Мы призываем правительство Узбекистана немедленно освободить независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, уважать его право на свободу выражения мнений без каких-либо ограничений, иметь свободный доступ к защите своих прав, предоставить ему открытое судебное разбирательство и доступ к адвокату и родственникам», – говорится в заявлении Ассоциации по правам человека в Центральной Азии, распространенном 1 октября.

Супруга Абдуллаева Катя Балхибоева сообщила «Озодлику» об исчезновении ее мужа 27 сентября. 29 сентября сотрудники полиции пришли с обыском в дом, где жил журналист.

Представитель полиции сказал 29 сентября Азаттыку, что 44-летний Абдуллаев помещен под стражу по подозрению в совершении кражи. Известный ташкентский адвокат Миноят Парпиева сообщила «Озодлику» 30 сентября, что Абдуллаев находится в изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ). Парпиева добавила, что СНБ не дала разрешения ей встретиться с Абдуллаевым.

Бобомурод Абдуллаев – известный в Узбекистане спортивный журналист, он участвовал в панельных дискуссиях, организуемых Радио Озодлик. Абдуллаев является основателем медиапроекта «Озод Овоз» («Голос свободы»), он также работал корреспондентом лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR).