Мирзияев выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил президенту США Дональду Трампу послание с соболезнованиями в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, в результате которой десятки были убиты и сотни ранены, сообщает пресс-служба МИДа.

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о массовом расстреле мирных жителей в городе Лас-Вегасе, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», – говорится в послании.

Шавкат Мирзияев выразил президенту США искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

Стрельба произошла в ночь на 2 октября на музыкальном фестивале Route 91 Harvest. Подозреваемый 64-летний американец Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay и позднее застрелился. В результате стрельбы были убиты по меньшей мере 59 человек и еще 527 получили ранения. Стрельба в Лас-Вегасе, как утверждается, стала самым кровавым из подобных происшествий в новейшей истории Соединенных Штатов. Ожидается, что во вторник Лас-Вегас посетит президент Трамп.