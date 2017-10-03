Сенат рассмотрит ратификацию договора об узбекско-кыргызской границе

Сенат Олий Мажлиса на 12-м пленарном заседании, которое откроется 4 октября, рассмотрит закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об узбекско-кыргызской Государственной границе, подписанный в Бишкеке 5 сентября.

Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 28 сентября. Он вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

Президент Кыргызстана подписал закон о ратификации указанного договора, принятый Жогорку Кенешем 28 сентября, 2 октября.

Положениями договора описано 1170, 53 км государственной границы.

Как сообщили новостному сайту Gazeta.uz в информационной службе верхней палаты парламента, в повестку днязаседания Сената также вносятся закон о поправках в некоторые законодательные акты и вопрос об обеспечении гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с законодательством Узбекистана и международными стандартами труда.