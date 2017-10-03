Европейская комиссия призвала каталонцев и Мадрид перейти к диалогу

Европейский Союз правительство Испании «перейти от конфронтации к диалогу» и найти решения для выхода из кризиса. Об этом со ссылкой на официального представителя Еврокомисссии сообщило 2 октября агентство France-Presse.

Глава Каталонии призвал международное сообщество к посредничеству в разрешении конфликта между региональными властями и Мадридом. Карлес Пучдемон потребовал вывода из Каталонии полицейских формирований, направленных Мадридом, чтобы помешать референдуму. В столкновениях, по данным каталонских источников, пострадали «890 гражданских лиц и около 430 сотрудников правоохранительных органов». Эту информацию передало агентство Associated Press.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку правительству Испании. В телефонном разговоре с премьер-министром Мариано Рахоем французский президент высказался за единство Испании. Французская пресса отмечает, что в Елисейском дворце не комментируют столкновения, произошедшие в Каталонии между полицией и участниками голосования. Сообщалось о сотнях пострадавших.

Европейская комиссия призвала «всех участников перейти от конфронтации к диалогу», подчеркнув, что насилие не может быть политическим инструментом. В заявлении Европейской комиссии отмечается, что с точки зрения Конституции Испании голосование в Каталонии не было законным. Тем не менее, в документе нет осуждения насилия над каталонскими избирателями со стороны присланных Мадридом полицейских.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск призвал Мариано Рахоя «избегать нового применения силы».

3 октября в Каталонии ожидается проведение массовой забастовки в знак протеста против действий правительства Испании. Спортивный клуб «Барселона» также объявил, что все его профессиональные команды не будут участвовать во вторник в играх и тренировках.