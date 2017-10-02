Стрельба в Лас-Вегасе. Официально: более 50 погибших, не менее 200 ранены

Стрельба в Лас-Вегасе началась во время кантри-концерта в центре города. По официальным данным, более 50 людей убиты, не менее 200 ранены. Нападавший был один. Полиция его застрелила. Он стрелял по толпе из окна комнаты отеля Mandalay Bay на 32 этаже. Он был местным жителем. Правоохранительные органы разыскивают женщину, которая была с нападающим до атаки.

Полиция Лас-Вегаса сообщает, что стрельба у отеля Mandalay Bay в самом центре города началась около 10:45 вечера по местному веремни. Шериф города сообщил на пресс конференции, что более 50 человек погибли, не менее 200 ранены.

Полиция считает, что нападающий был один. Подозреваемый убит, но расследование продолжается. Правоохранительные органы разыскивают женщину, которая была с нападающим до атаки. Также разыскиваются два автомобиля.

Стрельба началась на фестивале Route 91. На видео запечатлен момент, когда была слышна первая очередь выстрелов.

Кантри-певец Джейк Оуэн, который выступал в ту ночь на сцене, написал в Twitter'е, что молится за всех в Вегасе.

«Сегодня я стал свидетелем самого невообразимого события. Мы в порядке. Другие нет. Пожалуйста, молитесь», – написал он.

Пользователь твиттера опубликовал видео, снятое из окна своего отеля неподалеку от Mandalay Bay. По его словам, за окном слышны выстрелы.

Опубликовано видео того, как люди убегают с места происшествия.​

Местный аэропорт сообщает, что некоторые рейсы были переправлены в другие места из-за «полицейского инцидента».