Нобелевская премия присуждена за объяснение «биологических часов»

Нобелевская премия 2017 года за исследования в области физиологии и медицины присуждена группе ученых из США – Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Росбашу. Об этом сообщил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института в Стокгольме.

Награда, согласно сообщению института, присуждена за открытие молекулярных механизмов, контролирующих так называемый циркадный ритм. «Они смогли проникнуть внутрь биологических часов организма человека и объяснить их работу», – сообщили в Нобелевском комитете.

По традиции Нобелевского комитета, список номинантов на премию не оглашают сразу, он будет представлен только через 50 лет после присуждения премии. При этом перед вручением некоторые исследователи представляют прогнозы по возможным номинантам.