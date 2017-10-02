Суд в Пакистане перенес оглашение обвинений Шарифу

Суд в Пакистане перенес оглашение обвинений бывшему премьер-министру Навазу Шарифу на неделю после того, как его дети, тоже проходящие обвиняемыми по делу, не появились в суде. Сегодня суд в Исламбаде датой оглашения обвинений Шарифу, его двум сыновьям, дочери и зятю назначил 9 октября.

Адвокат Мохсин Шахнаваз Ранджа, юрист от партии Шарифа, сказал, что дети политика находятся в Лондоне со своей матерью, проходящей там курс лечения от рака. Сам Шариф сегодня в суде присутствовал.

Бывшему премьеру и членам его семьи предъявлены обвинения в коррупции в рамках дела, инициированного Верховным судом. Обвинениям и последовавшему расследованию предшествует утечка в Сеть документов панамской юридической фирмы, указывающей на возможное наличие у Шарифа и других фигурантов дела тайных активов.

Верховный суд отстранил Шарифа от должности в июле, вынудив его покинуть пост. Шариф отверг заявления о правонарушении. В ходе своей первой явки в суд 26 сентября Шариф осудил действия антикоррупционного суда как политически мотивированные.

Обвинения в отношении Шарифа, трижды занимавшего пост премьер-министра, а также троих его детей связаны с одним из его предыдущих периодов пребывания у власти в 1990-х годах.

Политические противники обвинили Шарифа и его семью в отмывании денег и использовании этих капиталов для приобретения собственности в Лондоне.